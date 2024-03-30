Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Feiern mit Osterbrot und Festtagsbraten - Bräuche und Kulinarik rund ums Osterfest

Feiern mit Osterbrot und Festtagsbraten - Bräuche und Kulinarik rund ums Osterfest

ORF IIIStaffel 1Folge 1vom 30.03.2024
Feiern mit Osterbrot und Festtagsbraten - Bräuche und Kulinarik rund ums Osterfest

Feiern mit Osterbrot und Festtagsbraten - Bräuche und Kulinarik rund ums OsterfestJetzt kostenlos streamen

Feiern mit Osterbrot und Festtagsbraten - Bräuche und Kulinarik rund ums Osterfest

Folge 1: Feiern mit Osterbrot und Festtagsbraten - Bräuche und Kulinarik rund ums Osterfest

44 Min.Folge vom 30.03.2024

Rund um das Osterfest gibt es eine Vielzahl an katholischen und evangelischen Bräuchen und Traditionen. Anita Lackenberger hat sich auf eine Spurensuche ins bayerische Oberfranken, nach Tirol, Niederösterreich und in die Steiermark begeben, um die unterschiedlichen Ostertraditionen, deren kulturgeschichtliche Hintergründe und vor allem die typischen Osterspeisen zu erkunden. Foto: ORF/Produktion West/Gerhard Mader

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Feiern mit Osterbrot und Festtagsbraten - Bräuche und Kulinarik rund ums Osterfest
ORF III
Feiern mit Osterbrot und Festtagsbraten - Bräuche und Kulinarik rund ums Osterfest

Feiern mit Osterbrot und Festtagsbraten - Bräuche und Kulinarik rund ums Osterfest

Alle 1 Staffeln und Folgen