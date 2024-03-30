Feiern mit Osterbrot und Festtagsbraten - Bräuche und Kulinarik rund ums OsterfestJetzt kostenlos streamen
Folge 1: Feiern mit Osterbrot und Festtagsbraten - Bräuche und Kulinarik rund ums Osterfest
44 Min.Folge vom 30.03.2024
Rund um das Osterfest gibt es eine Vielzahl an katholischen und evangelischen Bräuchen und Traditionen. Anita Lackenberger hat sich auf eine Spurensuche ins bayerische Oberfranken, nach Tirol, Niederösterreich und in die Steiermark begeben, um die unterschiedlichen Ostertraditionen, deren kulturgeschichtliche Hintergründe und vor allem die typischen Osterspeisen zu erkunden. Foto: ORF/Produktion West/Gerhard Mader
