Rainhard Fendrich Unplugged für die VolkshilfeJetzt kostenlos streamen
Fendrich unplugged Live: Gegen Kinderarmut
Folge 1: Rainhard Fendrich Unplugged für die Volkshilfe
101 Min.Folge vom 27.02.2025
Austropop-Legende Rainhard Fendrich spielte am Nationalfeiertag ein Unplugged-Konzert zugunsten der Volkshilfe.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Fendrich unplugged Live: Gegen Kinderarmut
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Spezial, Dokumentation, Musik, Veranstaltung
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4