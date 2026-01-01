Ferdinand von Schirach - Feinde
1 StaffelAb 12
1 StaffelAb 12
Ferdinand von Schirach - Feinde
Strafverteidiger Konrad Biegler übernimmt den Fall des Security-Mitarbeiters Georg Kelz, der verdächtigt wird, die Tochter seines Chefs entführt zu haben. Im Gespräch erkennt Biegler, dass Kelz’ Geständnis durch Folter des ermittelnden Kommissars erzwungen wurde. Unabhängig von Kelz’ tatsächlicher Schuld erkennt Biegler darin einen schweren Angriff auf die Grundprinzipien des Rechtsstaats.
Genre:Drama
Altersfreigabe:
12GEWALT
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