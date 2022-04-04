FIM Hard Enduro World Championship
Folge 3: Red Bull Erzbergrodeo
10 Min.Folge vom 04.04.2022Ab 12
Das Red Bull Erzbergrodeo ist nun Teil der FIM Hard Enduro World Championship und lockt jährlich bis zu 1.800 Teilnehmer:innen in die historische Bergbaustadt Eisenerz in Österreich. Zwei Tage lang bahnen sich die Fahrer:innen ihren Weg über die Schotterstraßen des Erzbergs in der Hoffnung, unter den 500 schnellsten Qualifikanten zu sein und sich damit einem Platz beim Red Bull Hare Scramble am Sonntag zu sichern. Bekannt als das härteste Ein-Tages-Enduro der Welt erwartet die Fahrer:innen 35 km tückisches Terrain, darunter Felsengärten und bewaldete Anstiege - nur die Mutigsten erreichen die Ziellinie.
