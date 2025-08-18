Fisch ahoi! Das Meer braucht eine Pause (5/6): Krebs und GrundlJetzt kostenlos streamen
Fisch ahoi!
Folge 5: Fisch ahoi! Das Meer braucht eine Pause (5/6): Krebs und Grundl
Nach dem Ochs kommt der Fisch. Unsere drei aus "Ochs im Glas" bekannten Protagonisten Florian Holzer, Thomas Nowak und Ingo Pertramer, lieben auch Fischkonserven. Deshalb machen sie sich diese selbst. Und zwar nicht aus den Fischen, deren Bestand gefährdet, deren Fang und Verarbeitung globalisiert ist und dessen Transport logistischer Irrsinn ist. Nein, wir machen uns unsere Fischkonserven aus dem Fisch, der hier bei uns wächst, Forelle, Saibling, Karpfen, Zander & Co. Geht das? Wahrscheinlich schon, es spricht alles dafür, nur hat es eben einfach noch niemand probiert. Es wird nass, es wird improvisiert und es wird unterschiedliche Ansichten geben, wie man nachhaltig mit Fisch umgehen kann. Wie schon beim "Ochs im Glas". Bildquelle: ORF/Jenseide/Hanna Gassner
