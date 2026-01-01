Fix My Flip
1 StaffelAb 0
1 StaffelAb 0
Fix My Flip
Page Turner springt dort ein, wo andere aufgeben würden. Wenn angehende Flipper vor teuren Fehlern stehen, sich verkalkuliert haben oder mitten im Umbau feststecken, übernimmt sie das Ruder. Mit Erfahrung, klaren Entscheidungen und einem Team, das auch schwierige Baustellen wieder stabilisiert, bringt sie Projekte zurück auf Erfolgskurs. Ihr Ansatz ist direkt, lösungsorientiert und geprägt von einem Verständnis dafür, wie man ein Haus wieder markttauglich macht – selbst dann, wenn es auf den ersten Blick aussichtslos wirkt.
Genre:Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.