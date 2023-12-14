Zum Inhalt springenBarrierefrei
PULS 4Staffel 1Folge 1vom 14.12.2023
91 Min.Folge vom 14.12.2023Ab 12

Killerroboter, Kamikazedrohnen, Kontrollverlust - Was vor kurzem noch nach Science-Fiction klang, ist heute Realität: Künstliche Intelligenz durchdringt Militär und Polizei genauso wie die Privatgesellschaft. Sie steuert Drohnen über Kiew, lässt Roboterhunde durch die Straßen New Yorks patrouillieren und hackt sich über das Internet in unsere Köpfe. Doch wo führt das hin? Bringen autonome Waffen automatisch den Weltuntergang? Oder kann KI Konflikte sogar besser lösen als der Mensch? Flankiert von führenden Experten, beleuchten eine Robotikerin, ein Hacker und ein Soldat, anhand ihrer persönlichen Geschichten, wie Mensch und Maschine bereits heute die Kriege der Zukunft ausfechten.

