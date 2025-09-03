Zum Inhalt springenBarrierefrei
Keith und Evan lassen sich für ihr nächstes Projekt in Detroit vom Stil der britischen Hauptstadt inspirieren. Mit dunklen Farbakzenten, Messingdetails und einem kräftigen Rotton, der an klassische Londoner Telefonzellen erinnert, verwandeln sie ein völlig verwahrlostes Haus in ein stilvolles Zuhause. Zwischen Bauschutt und Überraschungen schaffen sie ein echtes Unikat.

