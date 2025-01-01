Food Travelers
Der bekannte Food-Blogger und Influencer Lukas Galgenmüller erkundet, in Begleitung seines Freundes Randy, europäische Städte. Mit dem Ziel kulinarische Höhepunkte ausfindig zu machen und einen Blick hinter die Kulissen unterschiedlicher Kulturen, Essgewohnheiten und einzelner Speisen zu werfen. Zusätzlich dazu bieten die beiden einen Einblick in die Atmosphäre der Städte sowie die Arbeitsgewohnheiten einheimischer Köche.
Genre:Reality
Produktion:at, 2023
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Lukas Galgenmüller