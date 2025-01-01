Forensic Factor - Beweise lügen nicht
1 StaffelAb 12
Forensic Factor - Beweise lügen nicht
Wenn ein Mord geschieht, stehen die Ermittler vor der Herausforderung, die Wahrheit hinter den schrecklichen Verbrechen zu enthüllen. "Forensic Factor" beleuchtet die Arbeit der hochqualifizierten forensischen Spezialisten, die die Tatorte nach den kleinsten, oft unsichtbaren Spuren durchforsten, die den entscheidenden Hinweis zur Klärung eines Falles liefern können.
Genre:Krimi, Wissenschaft
Produktion:CA, 2023
12
Copyrights:© Exploration Distribution INC.