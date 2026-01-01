Forged in Fire - Schlag die Jury
Die besten Klingenschmiede stellen sich den beliebten Jury-Mitgliedern der Show in einem knallharten Wettbewerb um die schärfste Klinge. Gelingt es dem Herausforderer, einen Juror in einem intensiven Schmiededuell zu besiegen, kehrt er mit 10.000 Dollar und ewigem Ruhm nach Hause zurück.
Genre:Reality-Spielshow
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC
