Ein Haus mit zwei GesichternJetzt kostenlos streamen
fRaNkEnHoUsE - Renovieren statt kapitulieren
Folge vom 04.12.2025: Ein Haus mit zwei Gesichtern
44 Min.Folge vom 04.12.2025
Ein altes Farmhaus aus dem 18. Jahrhundert trifft auf einen modernen Anbau – das Ergebnis ist ein Haus mit zwei völlig unterschiedlichen Charakteren. Mike und Denese Butler stehen vor der Aufgabe, die historische Substanz mit der neuen Architektur zu vereinen und dem Gebäude endlich eine klare Identität zu geben. Mit ihrer kreativen Vision bringen sie Tradition und Moderne in Einklang.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Heimwerken, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.