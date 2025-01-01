Franziskus - Der Papst vom anderen Ende der Welt
Papst Franziskus ist am Ostermontag im Alter von 88 Jahren gestorben. Als gebürtiger Argentinier war Jorge Bergoglio der erste Vertreter Amerikas auf dem Stuhl Petri, sein Pontifikat dauerte zwölf Jahre. Papst Franziskus prägte das Papstamt mit einem neuen Stil der Einfachheit – und er war fest gewillt, die Kurie und die Kirche insgesamt einer Reform zu unterziehen. Durch seinen Amts- und Lebensstil gewann er Beliebtheit weit über Kirchenkreise hinaus. Zugleich bildete sich eine innerkirchliche Opposition, die jede Reform unterbinden wollte. Franziskus leitete einen "Synodalen Prozess" in Gang, entschied aber immer wieder auch im Alleingang. „kreuz und quer“ lässt das Pontifikat des Papstes "vom anderen Ende der Welt" Revue passieren, geht seinen biographischen Wurzeln nach und lässt Freunde des Papstes aus seiner südamerikanischen Heimat zu Wort kommen, Experten ergänzen dieses Bild mit ihren Einschätzungen der Amtszeit des ersten Südamerikaners auf dem Stuhl Petri.