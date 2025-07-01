Frauen und Ozeane
Folge 2: Nan Hauser - Wege der Wale
44 Min.Ab 6
Frauen und Ozeane: Die Amerikanerin Nan Hauser kämpft mitten im Südpazifik einen scheinbar aussichtslosen Kampf. Ihr Ziel ist Erhalt und Schutz einer vom Aussterben bedrohten Buckelwalpopulation.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Frauen und Ozeane
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:de, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Gruppe 5 Filmproduktion