Frauenarzt Dr. Markus Merthin
4 StaffelnAb 6
In der deutschen Arztserie „Frauenarzt Dr. Markus Merthin“ wird das Leben des Frauenarztes Dr. Markus Merthin beschrieben, bei dem sich Frauen jeden Alters und jeder Nationalität sowohl medizinischen als auch familiären Rat holen. Dabei geht er so sehr in seinem Beruf auf, dass seine eigene Ehe daran zerbricht. Nach der Trennung von seiner Frau Marlene wagt er mit der Kinderärztin Dr. Dorothee Wilke einen Neuanfang. Außerdem eröffnet er eine eigene Praxis.
Genre:Sitcom, Drama
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 1995 ZDF Enterprises