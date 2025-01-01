Freud - der Außenseiter
Freud - der Außenseiter
Sigmund Freud hat die Pforten zum Unbewussten aufgestoßen, ist in die Untiefen unserer Träume abgetaucht, hat sexuelle Tabus gebrochen und Scheinmoral entlarvt. Liebe und Tod waren zentrale Gegenstände seiner wissenschaftlichen Arbeit. Somit hat er die Grundpfeiler der menschlichen Existenz erforscht. Obwohl seine Praxis in der Wiener Berggasse 19 von bedeutenden Persönlichkeiten gestürmt wurde, war er doch auch Außenseiter: antisemitische Anfeindungen und sein Bruch mit der medizinischen Tradition hinterließen ein tiefes Gefühl des Andersseins.
