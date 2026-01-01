FrühlingsgeBlümel
1 StaffelAb 12
1 StaffelAb 12
FrühlingsgeBlümel
Zwei Freundinnen, ein Gläschen Sekt, Null Filter! In „FrühlingsgeBlümel“ nehmen dich Katharina Frühling und Clivia Blümel mit in ihre Welt: Society-News, Promi-Klatsch und Tratsch, Beauty-Trends, Self-Care-Tipps und ehrliche Einblicke! Locker, persönlich, feel good – und immer mit einer großen Portion guter Laune. Jeden Samstag neu – exklusiv als Video-Podcast auf JOYN.
Genre:Dokumentation, Talk
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: PULS 4