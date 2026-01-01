F.T.P.D - Die Märchenpolizei
F.T.P.D - Die Märchenpolizei
Die Märchenpolizei ist eine Sondereinheit des Geheimdienstes, die Verbrechen in der Märchenwelt bekämpft. Die Spezialagenten Johnny Legend und Chris Andersen müssen vertrackte Fälle lösen: der Froschkönig ist ein schlimmer Erpresser, Aschenputtel verliebt sich in den falschen Prinzen und Dornröschens heiß ersehnter Retter will das Mädchen nicht mehr wachküssen, als er hört, sie sei furchtbar hässlich. Doch die eigentlichen Fäden ziehen böse Mächte, die nicht wollen, dass Märchen gut ausgehen. Und das muss verhindert werden!
