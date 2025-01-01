Für alle Fälle Familie
Für alle Fälle Familie
Frisch getrennt zieht Jule mit Sohn Theo zurück zu ihrer Mutter Inga an die Mosel. Dort erfüllt sie sich ihren lang ersehnten Lebenstraum: Jule wird Familienrichterin am Amtsgericht "Sonnstein". Doch der Start in das neue Leben ist aufregender als ihr lieb ist. Bereits am ersten Tag verdreht ihr Jungendfreund Marco den Kopf. Zudem trifft sie noch vor ihrer ersten Verhandlung auf Anwalt Chris Hartmann und verbringt mit ihm einen romantischen Abend, der nicht ohne Folgen bleibt ...
Genre:Soap, Drama
Produktion:DE, 2024
Copyrights:© Bavaria Fiction GmbH