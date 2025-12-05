Fußball 2. Liga: SKN St. Pölten - Young VioletsJetzt kostenlos streamen
Fußball: 2. Liga
Folge vom 05.12.2025: Fußball 2. Liga: SKN St. Pölten - Young Violets
143 Min.Folge vom 05.12.2025
Sankt Pölten schrieb dank El Hadj Mane schon in der achten Minute an. Das Austria-Wien-Farmteam schwächte sich dann selbst. Der bereits verwarnte David Ewemade holte seinen Gegenspieler viel zu ungestüm von den Beinen und sah folgerichtig Gelb-Rot (34.). Die dezimierten Wiener konnten noch lange auf das Remis hoffen, erst in der 90. Minute gelang Sankt Pölten durch den erst kurz davor eingewechselten David Riegler die Entscheidung.
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ORF 1