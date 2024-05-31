Die Kurve sind wir – Fußball. Fans. Rivalitäten.Jetzt kostenlos streamen
Folge 1: Die Kurve sind wir – Fußball. Fans. Rivalitäten.
45 Min.Folge vom 31.05.2024
Pyrotechnik und ausufernde Emotionen: Lelo Brossmann von der Band Kreisky taucht als Vienna-Fan in die Welt der Fußballkurven ein – ohne Wertung, aber mit neuen Perspektiven. Begleitet von Marlene Streeruwitz, Wolfgang Mair, Historikern und Fußballfans erkundet er, was diese Szene bewegt. Gerade nach den wiederkehrenden Ausschreitungen bei Rapid bleibt die Frage: Ist das einfach Teil des Fußballs – oder mehr?
