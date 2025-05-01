Zum Inhalt springenBarrierefrei
Best of: WAC gegen Hartberg

ORF SPORT +Staffel 1Folge 94vom 01.05.2025
Folge 94: Best of: WAC gegen Hartberg

7 Min.Folge vom 01.05.2025

Der WAC hat sich erstmals zum ÖFB-Cup-Sieger gekrönt. Im Finale gegen Hartberg sorgten zwei Joker mit einer sehenswerten Aktion für das entscheidende Tor. Bildquelle: GEPA pictures

