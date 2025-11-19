Zum Inhalt springenBarrierefrei
Futurama

Matrix Revolutions

ProSieben MAXXStaffel 9Folge 10vom 19.11.2025
Matrix Revolutions

Futurama

Folge 10: Matrix Revolutions

21 Min.Folge vom 19.11.2025Ab 6

Fry ist traurig: Er hat das Gefühl, dass Professor Farnsworth - sein einziger Verwandter - sich nicht genug um ihn kümmert. Schließlich erfährt er, dass es doch noch weitere Verwandte gibt, nämlich die Eltern von Professor Farnsworth. Ned und Velma leben in einem "virtuellen" Altersheim, in dem Fry sie besucht. Da er das Gefühl hat, dass sie in der Virtualität nicht glücklich sind, holt er sie in die Realität. Doch das hat schicksalhafte Folgen ...

