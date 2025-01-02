G'sund in Österreich: Heilsame Kälte - Minusgrade als PlusJetzt kostenlos streamen
G'sund in Österreich
Folge 8: G'sund in Österreich: Heilsame Kälte - Minusgrade als Plus
49 Min.Folge vom 02.01.2025
Eine Gesundheitsreise zu den Kältepolen Österreichs, denn Minustemperaturen haben positive Wirkungen auf den Organismus: Ab einer Hauttemperatur von 18 Grad wird die Wärmeproduktion angekurbelt und Fett verbrannt.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
G'sund in Österreich
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0