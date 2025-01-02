Zum Inhalt springenBarrierefrei
G'sund in Österreich

G'sund in Österreich: Heilsame Kälte - Minusgrade als Plus

ORF2Staffel 1Folge 8vom 02.01.2025
G'sund in Österreich: Heilsame Kälte - Minusgrade als Plus

G'sund in Österreich: Heilsame Kälte - Minusgrade als PlusJetzt kostenlos streamen

G'sund in Österreich

Folge 8: G'sund in Österreich: Heilsame Kälte - Minusgrade als Plus

49 Min.Folge vom 02.01.2025

Eine Gesundheitsreise zu den Kältepolen Österreichs, denn Minustemperaturen haben positive Wirkungen auf den Organismus: Ab einer Hauttemperatur von 18 Grad wird die Wärmeproduktion angekurbelt und Fett verbrannt.

