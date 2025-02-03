G'sund in Österreich: Licht - Lebensquelle, Heilmittel und tödliche GefahrJetzt kostenlos streamen
G'sund in Österreich
Folge 9: G'sund in Österreich: Licht - Lebensquelle, Heilmittel und tödliche Gefahr
Die Sonne ist die Quelle jeder Energie auf der Erde. Ihr Licht ist für den Menschen aber nicht nur lebensnotwendig, sondern auch lebensgefährlich. Die gleiche Strahlung, die die Haut zur Bildung von Vitamin D anregt, kann diese Haut in Überdosis schädigen und zu Krebs führen. Die Medizin ist an den positiven und negativen Wirkungen von Sonnenlicht genauso interessiert, wie an jenen von künstlichen Lichtquellen. Auch sie können gesundheitlichen Schaden anrichten, etwa dort, wo sie den Schlaf stören. Denn wer schlecht schläft, hat ein erhöhtes Risiko an Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Adipositas, Diabetes, oder Alzheimer zu erkranken. Künstliches Licht wird in unterschiedlicher Form als Therapie oder Heilmittel eingesetzt. So wird in Österreich erforscht, wie kaltes Rotlicht die Wundheilung fördert und Entzündungen hemmt. Behandlungen mit Laserlicht hat nicht nur die Augenheilkunde revolutioniert, sondern hält in immer mehr medizinischen Bereichen Einzug. Der hochenergetische Lichtstrahl kann zum Beispiel Tumorzellen zerstören oder Ablagerungen in Blutgefäßen beseitigen. In der dunklen Jahreszeit helfen spezielle Tageslichtlampen gegen saisonale bedingte Depressionen. In der neuen Folge von "G´sund in Österreich" macht sich Christine Reiler auf zu den spektakulären Anwendungen der Lichtmedizin, bringt spannende Forschung aus ganz Österreich ans Licht und spricht mit Menschen, die davon profitiert haben. Bildquelle: ORF
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick