Galapagos X
1 StaffelAb 0
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Galapagos X
Orchid, Rae, Oshie und Zeph sind zusammen 'Galapagos X', ein Team junger Abenteurer, die in die Vergangenheit reisen, um sich die Zukunft zurück zu holen! Gemeinsam mit ihrem cleveren, sprechenden Blaufußtölpel Bobbi und dank tatkräftiger Unterstützung des Wissenschafters Dr. Fixx gehen die vier den Problemen der Gegenwart wie Wasserknappheit und Hitzewellen auf den Grund, indem sie in der Zeit zurückreisen und dort nach den Ursachen suchen. Die geldgierige Unternehmerin Doc Crock erweist sich dabei als ihre größte Widersacherin, aber die vier Freunde halten stets zusammen!
Genre:Animation, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF Kids
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