Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Galileo 360° Ranking XXL

Eine Reise um die Welt

ProSiebenStaffel 2024Folge 1vom 01.04.2024
Eine Reise um die Welt

Eine Reise um die WeltJetzt kostenlos streamen

Galileo 360° Ranking XXL

Folge 1: Eine Reise um die Welt

401 Min.Folge vom 01.04.2024Ab 12

Heute gibt es eine Reise rund um die Welt, auf der wir die österreichische Auswanderin Alice, die jetzt in einem Massai-Dorf mitten im Busch von Tansania lebt, kennenlernen. Wir besuchen mit der 80-jährigen Shevanta die wohl älteste Grundschul-Klasse der Welt in Indien, und wir finden heraus, wie es ist, wenn man sich das Wohnzimmer mit einem Flugzeug teilt. Außerdem checken wir in ein komplett vergoldetes Hotel in Vietnam ein ...

Weitere Folgen in Staffel 2024

Alle Staffeln im Überblick

Galileo 360° Ranking XXL
ProSieben
Galileo 360° Ranking XXL

Galileo 360° Ranking XXL

Alle 1 Staffeln und Folgen