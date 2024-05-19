Zum Inhalt springenBarrierefrei
Galileo 360° Ranking XXL

Die Frau, die Krankheiten erschnüffelt

ProSiebenStaffel 2024Folge 2vom 19.05.2024
Folge 2: Die Frau, die Krankheiten erschnüffelt

404 Min.Folge vom 19.05.2024Ab 12

Auf einer Reise rund um die Welt lernen wir beeindruckende Menschen kennen - wie eine amerikanische Familie, in der niemand einen Fingerabdruck hat. Wir begleiten einen deutschen Auswanderer, der zu wirklich abenteuerlichen Prüfungen antritt - alles, um ein Bergmönch in Japan zu werden. Und wir finden heraus, wie eine Frau in England Krankheiten erschnüffeln kann, warum in Asien Bäume auf Bäumen wachsen und besuchen das einsamste Haus der Welt.

