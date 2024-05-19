Die Frau, die Krankheiten erschnüffeltJetzt kostenlos streamen
Auf einer Reise rund um die Welt lernen wir beeindruckende Menschen kennen - wie eine amerikanische Familie, in der niemand einen Fingerabdruck hat. Wir begleiten einen deutschen Auswanderer, der zu wirklich abenteuerlichen Prüfungen antritt - alles, um ein Bergmönch in Japan zu werden. Und wir finden heraus, wie eine Frau in England Krankheiten erschnüffeln kann, warum in Asien Bäume auf Bäumen wachsen und besuchen das einsamste Haus der Welt.
