ProSiebenStaffel 2024Folge 3vom 03.10.2024
400 Min.Folge vom 03.10.2024Ab 12

In 100 spektakulären Geschichten aus aller Welt nimmt das "Galileo"-Team die Zuschauer:innen mit auf eine unterhaltsame Reise rund um den Globus. Dabei werden außergewöhnliche Menschen, wie der verrückteste Fahrzeugbauer der Welt in Indien, besucht. "Galileo" findet nicht nur heraus, warum Italiener Bauwerke aus Brot errichten und China eine ganze Stadt in Laos baut, sondern taucht auch auf den Bahamas zu einem Sandwasserfall oder geht in Mexiko auf Ufo-Jagd.

