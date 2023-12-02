Zum Inhalt springenBarrierefrei
Galileo Billo Binder

Billo Binder: Smart gespart

ProSieben Staffel 1 Folge 1 vom 02.12.2023
Billo Binder: Smart gespart

Billo Binder: Smart gespartJetzt kostenlos streamen

Galileo Billo Binder

Folge 1: Billo Binder: Smart gespart

50 Min. Folge vom 02.12.2023 Ab 12

"Galileo"-Redakteur Daniel Binder kennt alle Tipps und Tricks, wie man im Alltag Geld sparen kann. In "Billo Binder - smart gespart" gibt Daniel viele Tipps und nützliche 'Dos and Don'ts' rund ums Geld. Wie bekomme ich durch geschickte Verhandlungen den besten Mobilfunktarif und spare bis zu 200 Euro im Jahr? Wie finde ich ein kostenloses Konto, samt kostenloser Kreditkarte, mit der ich im Ausland kostenlos bezahlen kann? Und wie komme ich an limitierte Sneaker?

