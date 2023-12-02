Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben Staffel 1 Folge 1 vom 02.12.2023
51 Min. Folge vom 02.12.2023 Ab 12

Häufig berichtete "Galileo" in den letzten 25 Jahren von Menschen, die verrückte Dinge erlebt oder getan haben. Die einen stellen mit dem eigenen Körper Rekorde auf, können ihre Augen komplett aus den Höhlen rausfahren oder stürzen sich kopfüber auf Rollen eine steile Passstraße hinab. Die anderen wiederum haben sich eine ganz eigene Traumwohnung geschaffen, sei es aus einem alten Flugzeug, einem Wohnmobil in Form einer Ritterburg oder leben in einer Hobbithöhle.

