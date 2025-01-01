Galileo Lost Places
1 StaffelAb 12
Galileo Lost Places
"Galileo Lost Places" besucht verlassene Orte wie das einsamste Haus der Welt, Amboy eine Stadt an der Route 66, ein radioaktiver Leuchtturm an der östlichen Küste Russlands, eine Autofabrik, Fortlandia in Brasilien oder ein verwilderter Wasserpark in Vietnam. Diese Lost Places, haben spannende Geschichten und Geheimnisse zu erzählen. Die "Galileo"-Reporter:innen treffen die Menschen, die dort leben und die kreative Ideen haben, diese Orte zu neuem Glanz zu verhelfen.
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2023
12
