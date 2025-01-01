Zum Inhalt springenBarrierefrei
Galileo Stories: Adventurez - Tunnel in Vietnam

ProSiebenStaffel 1Folge 7
49 Min.Ab 12

Dschungel-Romantik, Großstadt-Trubel. Urlaub in Vietnam kann traumhaft sein - oder auch nicht... Eng, dunkel, heiß, stickig, mehrere Meter unter der Erde. So einen Vietnam-Urlaub kann man auch buchen. Touristen sollen den Vietnamkrieg aus Sicht der Vietkong erleben, also der Soldaten, die damals gegen die USA gekämpft haben. Makabrer Spaß oder echtes Erlebnis? Reporter Vincent Dehler hat an der extremen Tour teilgenommen.

