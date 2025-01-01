Galileo Stories: Adventurez - Tunnel in VietnamJetzt kostenlos streamen
Galileo Stories
Folge 7: Galileo Stories: Adventurez - Tunnel in Vietnam
49 Min.Ab 12
Dschungel-Romantik, Großstadt-Trubel. Urlaub in Vietnam kann traumhaft sein - oder auch nicht... Eng, dunkel, heiß, stickig, mehrere Meter unter der Erde. So einen Vietnam-Urlaub kann man auch buchen. Touristen sollen den Vietnamkrieg aus Sicht der Vietkong erleben, also der Soldaten, die damals gegen die USA gekämpft haben. Makabrer Spaß oder echtes Erlebnis? Reporter Vincent Dehler hat an der extremen Tour teilgenommen.
Genre:Unterhaltung, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2022
