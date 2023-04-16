Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 2023Folge 10vom 16.04.2023
Folge 10: Bis ans Ende der Welt - Expedition ins Ungewisse

49 Min.Folge vom 16.04.2023Ab 12

"Galileo X-Plorer" erkundet die Son Doong Höhle, die größte Höhle der Welt. Das Ziel: sie in vier Tagen durchqueren! Die nächste Expedition führt zur Neumayer Forschungsstation in die Antarktis bei bis zu -50 Grad Celsius und monatelanger Dunkelheit. Am anderen Ende der Welt liegt das dritte Ziel: das Bikini-Atoll! Auf den ersten Blick ein Inselparadies, auf dem die Amerikaner 1967 Atombombentests starteten, und das bis heute verstrahlt ist.

ProSieben
