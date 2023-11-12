Die Suche - extrem anders LebenJetzt kostenlos streamen
Folge 31: Die Suche - extrem anders Leben
50 Min.Folge vom 12.11.2023Ab 12
"Galileo X-Plorer" sucht die extremsten Lebensmodelle der Welt. Hierfür besucht Reporter Sebastian Krüger das Schlangendorf Musharu im Nordosten Indiens: Die 6.000 Bewohner:innen wohnen hier zwischen tausenden giftigen Kobras, die im nahen Schlangentempel verehrt werden. Reporterin Lena Bartscher verschlägt es hingegen ins australische Outback - mitten im Sturt Nationalpark lebt eine Familie mit drei Kindern in sengender Hitze und 450 km entfernt von der Zivilisation.
