Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Galileo X-Plorer

Verborgene Schätze Kanadas

ProSiebenStaffel 2023Folge 29vom 22.10.2023
Verborgene Schätze Kanadas

Verborgene Schätze KanadasJetzt kostenlos streamen

Galileo X-Plorer

Folge 29: Verborgene Schätze Kanadas

50 Min.Folge vom 22.10.2023Ab 12

Kanada gilt als das bessere Amerika und ist bekannt für endlose Wälder, reiche Bodenschätze und hohe Lebensqualität. Doch was macht das Land so erfolgreich? Warum wollen so viele hier leben? Stefan Gödde geht mit seinem "Galileo X-Plorer"-Team auf Entdeckungsreise in der kanadischen Wildnis: Dort trifft er einen 83-jährigen Deutschen, der fern der Zivilisation als Trapper lebt, besucht eine verlassene Geisterstadt, einen Holzhändler sowie das nationale Ahornsirup-Lager.

Weitere Folgen in Staffel 2023

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Galileo X-Plorer
ProSieben
Galileo X-Plorer

Galileo X-Plorer

Alle 3 Staffeln und Folgen