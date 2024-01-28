Die größten Rätsel der Welt - Naher OstenJetzt kostenlos streamen
Galileo X-Plorer
Folge 36: Die größten Rätsel der Welt - Naher Osten
51 Min.Folge vom 28.01.2024Ab 12
"Galileo X-Plorer"-Reporter Harro Füllgrabe löst die spannendsten Rätsel des Nahen Ostens - von Jemen über Israel bis in die Türkei. Harro stößt unter anderem auf "gefräßige Krater", die rund um das Tote Meer Häuser und sogar ganze Straßenabschnitte verschlingen. Im türkischen Kappadokien ragen bizarre Felsen in den Himmel und auf der Insel Sokotra im Jemen wachsen skurrile "Drachenblutbäume". Was hat es mit diesen Phänomenen auf sich?
Weitere Folgen in Staffel 2023
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Galileo X-Plorer
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben