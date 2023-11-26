Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 2023Folge 33vom 26.11.2023
50 Min.Folge vom 26.11.2023Ab 12

Drei Teams von "Galileo X-Plorer" begeben sich auf eine Mission: die Suche nach dem ungewöhnlichsten Arbeitsplatz. Dafür reisen die Reporter:innen Franziska Wiest, Janis Winkler und Vincent Dehler nach Ecuador, in die USA und auf die Seychellen. In den südamerikanischen Anden treffen die "X-Plorer" beispielsweise den letzten Eismann Ecuadors. Er erklimmt täglich den Berg Chimborazo, um am Gletscher frisches Eis zu gewinnen. Was ist der ungewöhnlichste Arbeitsplatz?

