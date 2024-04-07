Zum Inhalt springenBarrierefrei
Rätsel der USA

Folge 10vom 07.04.2024
Rätsel der USA

Folge 10: Rätsel der USA

49 Min.Folge vom 07.04.2024Ab 12

Das "Galileo X-Plorer"-Team lüftet die spannendsten Rätsel der USA: In West Virginia stoßen sie auf ein Gebäude, das dem Weißen Haus ähnelt und angeblich ein großes Staatsgeheimnis hütet. Ein unscheinbarer Kiosk in Boston birgt ein luxuriöses Geheimnis, während in Michigan ein rätselhaftes Licht ohne erkennbare Quelle die Neugier der X-Plorer weckt. Auf ihrer packenden Reise decken sie mit Hilfe der Einheimischen die größten Rätsel der Vereinigten Staaten auf.

