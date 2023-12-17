Las Vegas - Hinter den Kulissen von Sin CityJetzt kostenlos streamen
Folge 1: Las Vegas - Hinter den Kulissen von Sin City
50 Min.Folge vom 17.12.2023Ab 12
Las Vegas ist bekannt als das Mekka des Glückspiels! Sin City: Die Stadt des unbegrenzten Entertainments, der Blitz-Hochzeiten und der riesigen Hotelkomplexe entlang des ikonischen Las Vegas Strips. Mitten in der Wüste werden hier über Nacht Träume wahr... und zerstört. Eine Glitzermetropole mit unglaublicher Strahlkraft, die pro Jahr fast 40 Millionen Besucher anzieht. Dabei leben im Las Vegas Valley gerade mal rund 2,8 Millionen Menschen.
Genre:Reise, Abenteuer
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
