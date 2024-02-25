Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Suche - die außergewöhnlichste Siedlung

ProSiebenStaffel 2024Folge 5vom 25.02.2024
Folge 5: Die Suche - die außergewöhnlichste Siedlung

50 Min.Folge vom 25.02.2024Ab 12

Wie ist das Leben auf der dichtbesiedeltsten Insel der Welt? Und wie lebt es sich mit Eisbären als Nachbarn? Auf der Insel Santa Cruz del Islote leben 800 Menschen auf der Fläche von gerade mal zwei Fußballfeldern. In der kanadischen Kleinstadt Churchill leben die Bewohner:innen Seite an Seite mit Eisbären, deshalb gibt es hier eine Eisbärenpolizei und sogar ein Gefängnis für Bären. "Galileo X-Plorer" begibt sich auf die Suche nach den extremsten Lebensweisen der Welt.

