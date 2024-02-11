Zum Inhalt springenBarrierefrei
Galileo X-Plorer

Die Suche - extreme Orte

ProSiebenStaffel 2024Folge 3vom 11.02.2024
Die Suche - extreme Orte

Galileo X-Plorer

Folge 3: Die Suche - extreme Orte

49 Min.Folge vom 11.02.2024Ab 12

Eine Insel, auf der die Bewohner:innen immer mit einem Vulkanausbruch rechnen müssen, eine Kirche so nah am Abgrund, dass nur ein falscher Schritt in den Tod führt und eine Miene, in der Menschen jeden Tag mit dem Abbau eines Minerals ihr Leben riskieren. Jeder dieser Orte stellt die Menschen vor Ort vor unterschiedliche Herausforderungen, aber eines haben sie alle gemeinsam: Sie sind alle extrem!

