Gamer By Heart
2 StaffelnAb 6
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Gamer By Heart
Gamer By Heart beleuchtet Gaming Themen aus einer weiblichen Perspektive und bespricht Fragen, die uns alle betreffen. Dieser Video Podcast ist für Menschen gemacht, die Gaming aus einem neuen Blickwinkel betrachten möchten. Ohne erhobenen Finger, dafür mit viel Leidenschaft, Neugier & Themen, die es verdient haben, ans Ohr getragen zu werden.
Genre:Gaming
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2: Talk?Now!