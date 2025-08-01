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SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 2vom 01.08.2025
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Sei siegreich oder stirb

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Folge 2: Sei siegreich oder stirb

55 Min.Folge vom 01.08.2025Ab 12

Camille übergibt Madame de Merteuil die belastenden Briefe als Gegenleistung für ihre Aufnahme in die Welt der Aristokratie. Zum Abschied gibt die Madame ihr einen Rat: Macht liegt in den Geheimnissen anderer. Kurz darauf nimmt sie sich das Leben. Camille bleibt zurück und muss nun allein um ihren Platz im Haus kämpfen. Als der Marquis sie vertreiben will, erpresst sie ihn - und findet zunehmend Gefallen an Intrigen, was ihre Freundin Victoire alarmiert.