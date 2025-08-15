Folge 5: Die Welt sollte uns beide fürchten
57 Min.Folge vom 15.08.2025Ab 12
Camilles Auftauchen auf der Verlobungsfeier von Jean de Merteuil mit Prinzessin Emilie bleibt kein höflicher Besuch: Sie erpresst den Marquis mit seinem dunklen Geheimnis und zwingt ihn zu einem folgenschweren Pakt. Gleichzeitig spinnt sie Intrigen um Emilie und bringt so deren Mutter Christine gegen sich auf. Doch Camille kontert mit einem brisanten Brief von explosiver Tragweite und zwingt Christine, die Verlobung aufzulösen - ein Schachzug, den sie geschickt für sich nutzt.
Genre:Historisches Drama, Romanze
Altersfreigabe:
12