Schneider & Kessler

Schneider & KesslerJetzt kostenlos streamen

Genial daneben - Das Quiz

Schneider & Kessler

43 Min.

Zuwachs bei der "Genial daneben-Familie": Martin Rütter verstärkt das Promi-Panel und stellt sich gemeinsam mit Wigald Boning und Hugo Egon Balder kuriosen Zuschauerfragen. Unterstützt werden sie heute von den Gästen Silvia Schneider und Michael Kessler. Nur wenn es dem Fragesteller gelingt, die Promis in die Irre zu führen, gewinnt er bis zu 5.000 Euro.

