Was ist die Kinn-Nase-Stirn-Methode?Jetzt ohne Werbung streamen
Genial daneben
Folge 5: Was ist die Kinn-Nase-Stirn-Methode?
45 Min.Folge vom 03.07.2020Ab 12
Wer könnte Fragen gemeiner stellen als Hugo Egon Balder? Keiner. Deshalb fordert der Moderator in der neuen Staffel der Kult-Comedyshow "Genial daneben" das Rate-Team wieder ganz besonders heraus: Hella von Sinnen und Wigald Boning beantworten zusammen mit weiteren Gästen skurrile und witzige Fragen der Zuschauer.
Alle Staffeln im Überblick
Genial daneben
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Spielshow
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5, Season 7: SAT.1 & © Season 4: Sat.1 & © Season 6: Constantin Entertainment GmbH