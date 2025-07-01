Zum Inhalt springenBarrierefrei
Geordie Shore

Noch ein Neuer fliegt raus

MTVStaffel 14Folge 10
Noch ein Neuer fliegt raus

Folge 10: Noch ein Neuer fliegt raus

44 Min.Ab 16

"Geordie Shore" zeigt das wilde Leben von Newcastles feierwütigster Clique. Zwischen Flirts, Dramen und Vodka-Shots ziehen die Jungs und Mädels gemeinsam durch die Straßen - ob in Cancun, Australien oder zurück auf heimischem Boden. Laut, lustig, legendär, das ist Party auf Geordie-Art.

