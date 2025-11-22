Zum Inhalt springenBarrierefrei
TLC
Folge vom 22.11.2025: Hotel des Grauens

44 Min. Ab 16

Im Hotel Barclay wurden in der Vergangenheit 13 Todesfälle bestätigt - Grund genug, dass die Geisterexperten hier Nachforschungen anstellen. Zeugen berichten von Poltergeistern und einer Energie, die sie in den Bann zieht. Egal, ob versuchter Suizid oder Mord, dieser Teil von Los Angeles scheint dunkle Gedanken geradezu anzuziehen. Und was verbirgt sich im Zimmer 528?

