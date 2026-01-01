Ghost Rockers
4 StaffelnAb 6
Ghost Rockers
Fünf Studenten der renommierten DAM-Akademie für darstellende Künste, Mila, Jonas, Charlie, Jimmy und Alex gründen eine Band, die ein ungewöhnliches Geheimnis besitzt: Ihre Instrumente spielen wie von Geisterhand. Wie sich herausstellt, gehörten sie der Band „The Freebirds“, deren Mitglieder allesamt ermordet wurden. Ihre Geister haben nun Besitz von den Instrumenten ergriffen…
Genre:Kinder, Musik, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
